Exposition de photographies: Bernard Jourdain et Daniel Velez Galerie des Corsaires Bayonne, lundi 11 mars 2024.

Venez nombreux à la galerie des corsaires, rue Pontrique, dans le quartier du Petit Bayonne, découvrir la nouvelle exposition de la galerie.

Auteur Photographe Humaniste, Bernard JOURDAIN est né en 1954 dans les Deux Sèvres. Depuis l’âge de 17ans il pratique l’art de la photographie humaniste. Son travail se caractérise par des photos humanistes qui témoignent de l’instant présent de la vie. Son œuvre humaniste nous amène au plus profond du miroir émotionnel de ses sujets. Le Noir et Blanc accentue l’atmosphère des sujets photographiés. Daniel Velez est né en 1938 à Saint de Luz et fait l’apprentissage de la photo auprès de son père Jean Velez. Il découvre l’univers de la photo de presse à Paris avec le journal L’Equipe . La recherche permanente de l’image synthétisant à elle seule l’ensemble d’une situation fait de lui le témoin privilégié de son époque. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 15:00:00

fin : 2024-03-23 19:00:00

Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine andregoupille@gmail.com

