du jeudi 18 mars au mercredi 19 mai à Médiathèque L’Eure de Lire

### du 18 mars au 20 mai ### aux horaires de la médiathèque L’Eure de Lire de Courville-sur-Eure **Attention, en raison du couvre feu, les horaires de la médiathèque sont un peu changés** : Lundi : de 14h à 17h

Mercredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Jeudi : de 9h30 à 12h30

pas d’ouverture en ce moment le vendredi

Samedi : de 10h à 12h ### du 18 mars au 20 mai ### médiathèque L’Eure de Lire ### de Courville-sur-Eure.

Entrée libre

du 18 mars au 20 mai aux horaires de la médiathèque L'Eure de Lire de Courville-sur-Eure. Médiathèque L'Eure de Lire Rue du 19 mars 1962 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

