EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES ANIMALIÈRES Bonnétable, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Bonnétable.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES ANIMALIÈRES 2021-07-05 – 2021-07-29 Office de Tourisme Maine Saosnois 50 place Carnot

Bonnétable Sarthe Bonnétable

Étienne, né en 1996, travaille dans le domaine de la gestion forestière et s’est mis à la photo il y a maintenant 9 ans.

Jean-Marie, né en 1997, travaille dans le domaine agricole et pratique la photographie de nature depuis 2016.

Passionnés de nature sauvage depuis tout jeune, nous avons toujours traînés nos bottes dans la campagne Sarthoise en quête d’observations naturalistes, des plus petits insectes aux plus grands mammifères, en passant par les oiseaux !

La photographie n’est venue qu’après : c’est aujourd’hui un moyen de figer nos rencontres avec la vie sauvage et de partager ces instants privilégiés. C’est aussi un moyen de sublimer la faune sauvage qui nous entoure et de sensibiliser aux merveilles que nous réserve la nature. Naturalistes avant tout, la photographie est un excellent prétexte à passer des heures à observer la faune sauvage.

Savoir s’émerveiller de chaque instant offert est sûrement la clé pour garder la persévérance indispensable à la pratique de cet art exigeant.

Ces quelques images, réalisés dans les environs de Mamers, sont le fruit de multiples réveils aux aurores ainsi que de nombreuses heures d’affût souvent infructueuses !

Exposition visible aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme :

– du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

– Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h

– Dimanche de 10h à 12h

+33 2 43 97 60 63

Étienne, né en 1996, travaille dans le domaine de la gestion forestière et s’est mis à la photo il y a maintenant 9 ans.

Jean-Marie, né en 1997, travaille dans le domaine agricole et pratique la photographie de nature depuis 2016.

Passionnés de nature sauvage depuis tout jeune, nous avons toujours traînés nos bottes dans la campagne Sarthoise en quête d’observations naturalistes, des plus petits insectes aux plus grands mammifères, en passant par les oiseaux !

La photographie n’est venue qu’après : c’est aujourd’hui un moyen de figer nos rencontres avec la vie sauvage et de partager ces instants privilégiés. C’est aussi un moyen de sublimer la faune sauvage qui nous entoure et de sensibiliser aux merveilles que nous réserve la nature. Naturalistes avant tout, la photographie est un excellent prétexte à passer des heures à observer la faune sauvage.

Savoir s’émerveiller de chaque instant offert est sûrement la clé pour garder la persévérance indispensable à la pratique de cet art exigeant.

Ces quelques images, réalisés dans les environs de Mamers, sont le fruit de multiples réveils aux aurores ainsi que de nombreuses heures d’affût souvent infructueuses !

Exposition visible aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme :

– du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

– Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h

– Dimanche de 10h à 12h

dernière mise à jour : 2021-06-25 par