Exposition de photographies à ciel ouvert « Thannhausen 1981 – 2021 » Mortain-Bocage, 25 juin 2021-25 juin 2021, Mortain-Bocage.

40ème anniversaire du jumelage Mortain-Bocage / Thannhausen (Allemagne). Un parcours en ville vous permettra de découvrir des photographies de la ville jumelle allemande. Livret-souvenirs en vente à l'office de tourisme

