Du mercredi 04 mai 2022 au dimanche 05 juin 2022

. gratuit

Vie nocturne fait suite à « Noctambules », une première série photographique exposée il y a deux ans à la galerie André Lalou à Montmartre. A travers cette série, j’ai cherché à fixer le disparaissant, à arrêter le cours des choses. Ceci en photographiant certaines figures de la nuit parisienne qui incarnaient un mode de vie libérée des contraintes imposées par la vie diurne, par le travail. Autrefois nommés « bohèmes », ces êtres échappent à toute classification, à toute typologie ; ils naviguent entre les classes sociales et leurs lieux de vie.

Depuis la transformation des grandes Métropoles qui se gentrifient, ils tendent à disparaître des centre-villes. L’idée était avant tout de fixer leur errance pour leur rendre grâce.

« Vie nocturne » poursuit ce travail en l'étendant au-delà de la butte Montmartre. « Vie nocturne » est un essai photographique qui cherche à rendre hommage à la culture populaire qui vibrionne encore dans les quartiers périphériques. Je travaille principalement en argentique. Dans cette série, on trouvera cependant quelques photographies numériques réalisées de manière artisanale en couplant l'usage de boîtiers récents avec d'anciennes formules optiques des années 50.

