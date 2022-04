Exposition de photographie de Robert Venezia & céramique et poterie de Pernette Betrancourt Bidart Bidart Catégories d’évènement: Bidart

Pyrénées-Atlantiques

Exposition de photographie de Robert Venezia & céramique et poterie de Pernette Betrancourt Bidart, 18 avril 2022, Bidart. Exposition de photographie de Robert Venezia & céramique et poterie de Pernette Betrancourt Bidart

2022-04-18 – 2022-05-15

Bidart Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Une vie de passage (s).

Échapper au tumulte de la société contemporaine amène parfois à observer un temps mort, une parenthèse tentant une transition positive, notions essentielles à la poursuite de nos parcours. Nouvel amour, nouvelle vie, nouveaux horizons aux contours pas encore définis mais nécessaires. Passages à vide en l’absence de solutions, passages d’un état à un autre, générant de nouvelles créations. Ces vies de passage(s) sont le reflet de leurs composantes, une tentative collective de donner à ressentir et voir demain autrement. Une vie de passage (s).

Échapper au tumulte de la société contemporaine amène parfois à observer un temps mort, une parenthèse tentant une transition positive, notions essentielles à la poursuite de nos parcours. Nouvel amour, nouvelle vie, nouveaux horizons aux contours pas encore définis mais nécessaires. Passages à vide en l’absence de solutions, passages d’un état à un autre, générant de nouvelles créations. Ces vies de passage(s) sont le reflet de leurs composantes, une tentative collective de donner à ressentir et voir demain autrement. Une vie de passage (s).

Échapper au tumulte de la société contemporaine amène parfois à observer un temps mort, une parenthèse tentant une transition positive, notions essentielles à la poursuite de nos parcours. Nouvel amour, nouvelle vie, nouveaux horizons aux contours pas encore définis mais nécessaires. Passages à vide en l’absence de solutions, passages d’un état à un autre, générant de nouvelles créations. Ces vies de passage(s) sont le reflet de leurs composantes, une tentative collective de donner à ressentir et voir demain autrement. ©Robert VENEZIA Photographe & Faiseur d’Images©2022

Bidart

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bidart, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bidart Adresse Ville Bidart lieuville Bidart Departement Pyrénées-Atlantiques

Bidart Bidart Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bidart/

Exposition de photographie de Robert Venezia & céramique et poterie de Pernette Betrancourt Bidart 2022-04-18 was last modified: by Exposition de photographie de Robert Venezia & céramique et poterie de Pernette Betrancourt Bidart Bidart 18 avril 2022 Bidart Pyrénées-Atlantiques

Bidart Pyrénées-Atlantiques