Exposition de photographie – Auguste Bechaud Espace des Cimaises Saint-Trojan-les-Bains Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Trojan-les-Bains

Exposition de photographie – Auguste Bechaud Espace des Cimaises, 1 avril 2023, Saint-Trojan-les-Bains . Exposition de photographie – Auguste Bechaud 84 rue de la République Espace des Cimaises Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime Espace des Cimaises 84 rue de la République

2023-04-01 – 2023-04-12

Espace des Cimaises 84 rue de la République

Saint-Trojan-les-Bains

Charente-Maritime Venez découvrir l’exposition de photographies faites en Afrique Centrale par Auguste Bechaud, Saint-Trojanais, militaire, et ethno-photographe. +33 5 46 76 00 30 Espace des Cimaises 84 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saint-Trojan-les-Bains Autres Lieu Saint-Trojan-les-Bains Adresse Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime Espace des Cimaises 84 rue de la République Ville Saint-Trojan-les-Bains lieuville Espace des Cimaises 84 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains Departement Charente-Maritime

Exposition de photographie – Auguste Bechaud Espace des Cimaises 2023-04-01 was last modified: by Exposition de photographie – Auguste Bechaud Espace des Cimaises Saint-Trojan-les-Bains 1 avril 2023 84 rue de la République Espace des Cimaises Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime Charente-Maritime Espace des Cimaises Saint-Trojan-les-Bains

Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime