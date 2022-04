Exposition de photographie animalière – Adrien Favre Orangerie du jardin – Château de la Bussière La bussiere Catégorie d’évènement: La Bussière

Découvrez la superbe exposition de photographie animalière d’Adrien Favre. Véritable globe-trotter, l’Amérique du nord, l’Asie, l’Europe sont autant de destinations qui lui offrent la possibilité de découvrir d’autres cultures et les derniers endroits sauvages de la planète pour en rapporter des images toujours empreintes d’une sensibilité et d’une poésie qui lui sont propres. Photographe et réalisateur autodidacte, Adrien a à cœur de s’engager pour défendre le Vivant et soutenir différents projets dédiés à la protection de la faune sauvage. Présence de l’artiste Dimanche 17 avril de 15h à 18h

Voir https://www.adrien-favre.com/

2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T18:00:00

