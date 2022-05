Exposition de photographe et d’illustrateur

Exposition de photographe et d’illustrateur, 7 mai 2022, . Exposition de photographe et d’illustrateur

2022-05-07 – 2022-05-07 Francis Baltazar et Serge Maslag (photographes).- Deux amis photographes champardennais explorent l’art de l’image photographique: Francis BALTAZART avec ses highkeys, (photos dont la tonalité prédominante se situe dans les valeurs claires) et Serge MASLAG avec ses « similitudes », de couleurs, de graphisme, d’attitude…Les images présentées sont le témoignage de leurs regards et de leurs émotions, dans des univers qui leurs sont propres.Palix (illustrateur), Voyages en fantasmagorie.- L’exposition de Palix présentera bien entendu, ses peintures à l’huile, fantasmagoriques et fourmillantes de détails. Mais aussi des croquis d’audiences de procès (comme celui des attentats de novembre 2015, qui se tient en ce moment à Paris). De prime abord, ces deux univers peuvent sembler très éloignés l’un de l’autre. Ce sont en fait les deux faces d’une même pièce, issues de recherches d’interprétation de notre monde et de la nature humaine. musee-verlaine@wanadoo.fr +33 9 61 25 97 33 http://www.musee-verlaine.fr/ dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville