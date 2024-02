Exposition de Philippe Amagat Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 8 avril 2024.

Coloriste autodidacte, Philippe Amagat aime travailler la matière à l’acrylique ou à l’huile. Il aime se promener pour saisir, un geste, une attitude, un regard, une forme qu’il retranscrit dans son univers figuratif mêlant paysages de bords de mer, bateaux et scènes de vie aux couleurs vives et pétillantes, remplis de vie et de passion. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 10:00:00

fin : 2024-04-14 19:00:00

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

