Exposition de Philippe Alliet et Nelly Carnet Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 1 avril 2024.

Exposition de Philippe Alliet et Nelly Carnet Salle des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Dans cette exposition composée de toiles abstraites et figuratives, de dessins et de photographies, Nelly Carnet et Philippe Alliet associent leurs mondes solaire et dynamique.

L’abstraction lyrique a la préférence de Nelly Carnet pour le geste, les envolées, l’expression de l’inconscient qui vient se projeter sur la toile par les couleurs, mouvements, fréquences et vibrations. Philippe Aillet utilise des techniques et expressions diverses. L’abstraction fait partie de son travail mais pas uniquement paysages, nus et les représentations animalières viennent compléter son chemin créatif et lui permet d’explorer l’équilibre entre violence et pondération, douceur et mélancolie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Exposition de Philippe Alliet et Nelly Carnet Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2024-02-05 par Pléneuf-Val-André Tourisme