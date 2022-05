Exposition de peintures – Yvette Bourbon

2022-09-03 – 2022-09-17
Découvrez les œuvres d'Yvette Bourbon. L'exposition sera visible tout le mois de septembre pendant les horaires d'ouverture du centre multiculturel (du lundi au vendredi matin et le mercredi après-midi).
+33 5 53 93 20 52

