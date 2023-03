Exposition de peintures – Yoam Rodriguez Éguzon-Chantôme Catégories d’Évènement: Éguzon-Chantôme

Exposition de peintures – Yoam Rodriguez
Éguzon-Chantôme, Indre
2023-05-02 – 2023-06-11

Yoam Rodriguez vous présente son univers coloré aux inspirations variées.

tourisme@cc-valleedelacreuse.fr
+33 2 54 47 43 69
https://www.lavalleedelacreuse.fr/

