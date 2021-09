Wassy WASSY Haute-Marne, Wassy EXPOSITION de PEINTURES WASSY Wassy Catégories d’évènement: Haute-Marne

Wassy

EXPOSITION de PEINTURES WASSY, 18 septembre 2021, Wassy. EXPOSITION de PEINTURES

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à WASSY

L’Ecole de Dessin Peinture F. PERNOT à Wassy ouvrira les portes de son atelier lors des Journées du Patrimoine 2021. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire.

ENTREE LIBRE

Journées PORTES OUVERTES à l’atelier de l’Ecole de Dessin Peinture F. PERNOT à Wassy WASSY SQUARE D’EPPINGEN Wassy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Wassy Autres Lieu WASSY Adresse SQUARE D'EPPINGEN Ville Wassy lieuville WASSY Wassy