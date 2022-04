Exposition de peintures – Valérie TENEZE, 5 septembre 2022, .

Exposition de peintures – Valérie TENEZE

2022-09-05 – 2022-09-11

J’emprunte ces mots au peintre des anges Fra Angelico : L’obscurité du monde n’est qu’une ombre. Derrière elle, et cependant à notre portée, se trouve la joie. Il y a dans cette obscurité une splendeur et une joie ineffables si nous pouvions seulement les voir.

Et pour voir, vous n’avez qu’à regarder.

Église Notre-Dame. Entrée libre.

