Exposition de peintures Valérie PHILIPPOT Rue du Fort Pâté Le Port Le Château-d’Oléron, lundi 8 avril 2024.

Exposition de peintures Valérie PHILIPPOT Rue du Fort Pâté Le Port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Valérie Philippot pratique la peinture de chevalet et le dessin en parallèle de son métier de peintre décoratrice.

D’inspiration hétéroclite, elle recherche des motifs sur le thème de la nature et des personnages, déclinés en petits et grands formats.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08

fin : 2024-04-14

Rue du Fort Pâté Le Port Cabane 14

Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine valerie.philippot@laposte.net

