Hochfelden Bas-Rhin Hochfelden Valeria Samyn, architecte réputée de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn, expose les 17, 18, 24 et 25 juillet de 14h à 18h ses œuvres au Musée du Pays de la Zorn. Passionnée de voyages, et d’ethnographie, ces deux centres d’intérêts se retrouvent sur les toiles de Valeria Samyn. Raconter des histoires, parler des problèmes du quotidien, tenter de « montrer » avec un regard qui porte sur la réalité de certains faits, c’est l’objectif à saisir dans ses peintures. +33 3 88 91 75 03 Valeria Samyn, architecte réputée de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn, expose les 17, 18, 24 et 25 juillet de 14h à 18h ses œuvres au Musée du Pays de la Zorn. Passionnée de voyages, et d’ethnographie, ces deux centres d’intérêts se retrouvent sur les toiles de Valeria Samyn. Raconter des histoires, parler des problèmes du quotidien, tenter de « montrer » avec un regard qui porte sur la réalité de certains faits, c’est l’objectif à saisir dans ses peintures. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

