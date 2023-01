Exposition de peintures un Artiste dans sa Ville de Gilbert Ganteaume La Ciotat, 25 janvier 2023, La Ciotat Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat.

Exposition de peintures un Artiste dans sa Ville de Gilbert Ganteaume

Boulevard Anatole France Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France

2023-01-25 – 2023-02-04

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France

La Ciotat

Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Une vingtaine d’œuvres réalisées par l’artiste-peintre de La Ciotat Gilbert Ganteaume et consacrées à sa vie seront exposées à l’Office de Tourisme.



Le vernissage de l’exposition, en présence de l’artiste-peintre Gilbert Ganteaume, aura lieu le mercredi 1er février à 11h.



Christiane Ganteaume animera à cette occasion deux conférences-diaporamas dans le hall d’accueil de l’Office de Tourisme, le samedi 28 janvier de 11h à 12h et le samedi 4 février de 15h à 16h.

À travers un diaporama sur la vie et l’œuvre de Gilbert Ganteaume, né à La Ciotat en 1932, sa fille vous dévoilera comment s’est révélée la vocation de l’artiste où son art n’avait pas (encore) sa place et comment son parcours a ainsi suivi et marqué l’histoire de La Ciotat et de toute une génération.



Il aborde de nombreux sujets à travers son œuvre, les paysages comme ceux de La Ciotat, Venise, Istanbul ou bien la vallée du Pénée mais aussi des nues ou des thèmes plus socio-historiques comme La nuit de l’autodafé à Berlin.



Son œuvre s’articule dans une intension représentative en utilisant les moyens de l’abstraction et du matiérisme en mélangeant divers substances comme le sable, la résine, des cheveux ou des coquillages.



Une fresque de 27m2 peut être observée à l’Église de Notre Dame de l’Assomption de La Ciotat.

L’0ffice de Tourisme de La Ciotat va accueillir une exposition consacrée à l’artiste-peintre de La Ciotat Gilbert Ganteaume.

bienvenue@destinationlaciotat.com +33 4 42 08 61 32 http://destinationlaciotat.com/

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat

dernière mise à jour : 2023-01-19 par Office de Tourisme de La Ciotat Provence Tourisme / Office de Tourisme de La Ciotat