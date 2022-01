Exposition de peintures : Thérèse Bourgeois Château-Thierry, 5 février 2022, Château-Thierry.

Exposition de peintures : Thérèse Bourgeois Château-Thierry

2022-02-05 – 2022-04-23

Château-Thierry Aisne

Une nouvelle exposition à la Maison de l'Amitié France-Amérique consacrée aux 25 ans de la carrière de l'artiste Thérèse Bourgeois.

Elève de Roger Moréton aux ateliers d’art de Château-Thierry puis de Chantal Guerlet pour la pratique de l’aquarelle. Fidèle du salon d’Automne, Thérèse Bourgeois, originaire de Valenciennes, habite à Château-Thierry depuis maintenant plusieurs années.

Elle utilise la photographie lors de ses promenades dans la ville des fables où lors de ses voyages en France et à l’étranger pour se constituer une banque d’images dans laquelle elle puisera ses inspirations pour proposer des compositions en peinture à l’huile, pastel et aquarelle … Cette exposition rassemble une série de paysages témoignages de son amour pour la ville de Château-Thierry et pour les voyages aux Etats-Unis notamment.

« Un grand merci tout d’abord à la ville de Château-Thierry qui, en organisant cette exposition, me donne l’occasion de fêter, ici même, mes 25 ans de peinture. C’est probablement au contact de Charles Bourgeois, mon beau-père, qui fut, entre autres, l’un des fondateurs de « l’Ecole du Val de Marne », à laquelle j’ai le plaisir d’appartenir, que m’est venu le goût de dessiner et de peindre. Disparu prématurément, il me laissa en héritage son attirail d’artiste dont je pris alors possession avec beaucoup d’émotion et auquel, il était évident, je me devais de donner une seconde vie. Je me mis alors à fréquenter assidument les Ateliers d’Art où œuvraient déjà mes nouveaux professeurs Roger Moréton, dans un premier temps et Chantal Guerlet, quelque temps après. Très curieuse du monde qui m’entoure, je puise, la plupart du temps, mon inspiration au travers des nombreux clichés que je prends lors de mes balades dans Château-Thierry, ma ville d’adoption, ou de mes voyages dans l’hexagone et à l’étranger. »

Contact / Service des Arts Visuels – thyphaine.granger@ville-chateau-thierry.fr

evenementiel@ville-chateau-thierry.fr +33 3 23 84 87 06

