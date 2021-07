Seurre Seurre 21250, Seurre Exposition de peintures Seurre Seurre Catégories d’évènement: 21250

Jean-Pierre Marceau a toujours été attiré par le dessin et l'école des beaux-arts de Chalon lui a permis de développer une passion dès l'âge de 17 ans. Depuis une dizaine d'années, il fréquente des ateliers artistiques qui l'ont ouvert à des techniques diverses telles que le crayon, l'huile, l'acrylique, ou encore l'encre. Au fil du temps, le figuratif s'est estompé au profit d'œuvres qu'il qualifie de "semi-abstraites", privilégiant des couleurs chaudes, le rouge, l'orange, les jaunes, car elles traduisent son envie de communiquer avec chaleur, le contact humain n'étant pas que des paroles. Sa palette l'amène aussi à mettre sur toile des marines car elles évoquent le mouvement, mais aussi l'évasion avec des horizons plus lointains. Aujourd'hui, sa technique évolue vers des peintures construites comme des sculptures, en ajoutant des matériaux qui créent du volume, des mouvements (papier collé, sable, morceaux de verre…). Il aime jouer avec la lumière pour que les toiles changent selon l'angle du regard.

Exposition de peintures
Galerie Bossuet, 11 Rue Bossuet
Seurre 21250
22-25 juillet 2021