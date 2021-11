Satolas-et-Bonce Satolas-et-Bonce Isère, Satolas-et-Bonce Exposition de peintures Satolas-et-Bonce Satolas-et-Bonce Catégories d’évènement: Isère

Satolas-et-Bonce

Exposition de peintures
Montée des Lurons Foyer de Satolas et Bonce
Satolas-et-Bonce

2021-11-20 12:00:00 – 2021-11-20 18:00:00
Montée des Lurons Foyer de Satolas et Bonce

Les membres de l'Association Art et Couleurs sont heureux de vous convier à leur exposition-vente le Samedi 20 Novembre.

A 12h : vernissage et mot de la présidente.

De 12h à 18h : exposition des peintures des adhérentes.

Rencontre avec peintres.
artetcouleurssatolas@gmail.com
+33 6 03 45 31 84

