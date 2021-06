Varennes-changy Salle Escale VARENNES CHANGY Exposition de peintures Salle Escale Varennes-changy Catégorie d’évènement: VARENNES CHANGY

Exposition de peintures Salle Escale, 11 juin 2021-11 juin 2021, Varennes-changy. Exposition de peintures

du vendredi 11 juin au dimanche 13 juin à Salle Escale

Exposition personnelle d’huile sur toile dans la salle Escale par M. RUSU Sergiu, organisée par le Club de Loisirs Varennois. Vernissage le vendredi 11 juin à 19h. Entrée libre Exposition de peintures Salle Escale Rue du Moulinet, Varennes-changy Varennes-changy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-11T10:00:00 2021-06-11T19:00:00;2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T19:00:00;2021-06-13T10:00:00 2021-06-13T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: VARENNES CHANGY Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Escale Adresse Rue du Moulinet, Varennes-changy Ville Varennes-changy lieuville Salle Escale Varennes-changy