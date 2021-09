Saint-Myon Mairie de Saint Myon - Salle du Conseil Puy-de-Dôme, Saint-Myon EXPOSITION DE PEINTURES SAINT MYON Mairie de Saint Myon – Salle du Conseil Saint-Myon Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

cette exposition est sur le theme de presenter la peinture ,les differents styles de peintures (paysage,portrait…) par une jeune fille de notre commune pour la faire connaitre et présenter sa passion. La commune de SAINT MYON veux aider ses jeunes dans leur projet et laisser à sa disposition la salle du conseil . Venez decouvrir un travail de qualité.

Pass covid obligatoire ,masque

Exposition de peintures sur tableaux
Grande rue 63460 Saint Myon

18-19 septembre 2021
Horaires: 09:00-12:00 et 13:00-18:00

