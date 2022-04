EXPOSITION DE PEINTURES Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Lyphard

EXPOSITION DE PEINTURES Saint-Lyphard, 11 juin 2022, Saint-Lyphard. EXPOSITION DE PEINTURES Rue de la Brière Maison Félix Saint-Lyphard

2022-06-11 – 2022-06-11 Rue de la Brière Maison Félix

Saint-Lyphard Loire-Atlantique Les peintres amateurs de l’association Kerd’art.net exposent leurs toiles (huile, acrylique et pastel). Notre association de peintres amateurs, va pour la première fois organiser un concours de peinture régional sur la grande Brière, cette manifestation se passera le même week-end que notre exposition.

Nous sommes heureux de vous faire la primeur de cette information ! kerdatelier44@gmail.com Les peintres amateurs de l’association Kerd’art.net exposent leurs toiles (huile, acrylique et pastel). Notre association de peintres amateurs, va pour la première fois organiser un concours de peinture régional sur la grande Brière, cette manifestation se passera le même week-end que notre exposition.

Nous sommes heureux de vous faire la primeur de cette information ! Rue de la Brière Maison Félix Saint-Lyphard

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Lyphard Autres Lieu Saint-Lyphard Adresse Rue de la Brière Maison Félix Ville Saint-Lyphard lieuville Rue de la Brière Maison Félix Saint-Lyphard Departement Loire-Atlantique

EXPOSITION DE PEINTURES Saint-Lyphard 2022-06-11 was last modified: by EXPOSITION DE PEINTURES Saint-Lyphard Saint-Lyphard 11 juin 2022 Loire-Atlantique Saint-Lyphard

Saint-Lyphard Loire-Atlantique