2023-07-01 – 2023-07-15

Cote-d’Or Semur-en-Auxois EUR 0 0 Exposition de peintures au 1er étage de l’Office de Tourisme. Roland GARNIER, né dans une région de Côte d’Or : l’Auxois, a pour institutrice mademoiselle LEMOINE.

Cette personne était parallèlement diplômée professeur de dessin et de peinture, d’où la grande place que prenait cette matière dans son programme.

A 16 ans, le peintre en herbe bénéficie d’une formation suivie de peinture à l’huile, à la MJC de Semur-en-Auxois et participe à la vie du club des Amis des arts de Montbard.

C'est à l'âge de 20 ans qu'il a des contacts très enrichissants avec des peintres âgés et confirmés : Monsieur LEMARCHAND de Semur-en-Auxois, Monsieur BOGUET de Montbard, ainsi que Monsieur MAIRE, célèbre décorateur du Paquebot Normandie dont les oeuvres sont visibles au musée de Tokyo et autres musées à Paris.

