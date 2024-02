Exposition de peintures Polychromie Place des Templiers Le Temple-sur-Lot, mercredi 10 avril 2024.

Exposition de peintures Polychromie Place des Templiers Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

« Polychromie » offre un parcours coloré au sein du village inspirant et inspiré par ses couleurs brique, de pierre, d’eau, de verdure, et bercé par un ciel surprenant au fil des saisons. Mouvements et couleurs animent les toiles d’Ana LOPEZ. Couleurs, formes souples et suaves qui apaisent les âmes.

« Polychromie » offre un parcours coloré au sein du village inspirant et inspiré par ses couleurs brique, de pierre, d’eau, de verdure, et bercé par un ciel surprenant au fil des saisons. Mouvements et couleurs animent les toiles d’Ana LOPEZ. Couleurs, formes souples et suaves qui apaisent les âmes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

Place des Templiers Maison des associations et du tourisme

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition de peintures Polychromie Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2024-02-27 par OT Lot-et-Tolzac