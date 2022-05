Exposition de peintures Plozévet Plozévet Catégories d’évènement: Finistère

Exposition de peintures Plozévet, 23 juillet 2022, Plozévet. Exposition de peintures Lieu-dit Saint-Demet Chapelle Saint Démet Plozévet

2022-07-23 14:30:00 – 2022-08-07 18:30:00 Lieu-dit Saint-Demet Chapelle Saint Démet

Plozévet Finistère Comme chaque été depuis quelques années, les peintres de l’association “Liviou Ar Vro” de Plozévet, organisent une exposition de leur travail dans le joli cadre de la chapelle de St-Démet. Leurs tableaux à l’huile, à l’acrylique ou à l’aquarelle présentent des paysages, des marines, des portraits, des fleurs et autres. lea.mazo@orange.fr Comme chaque été depuis quelques années, les peintres de l’association “Liviou Ar Vro” de Plozévet, organisent une exposition de leur travail dans le joli cadre de la chapelle de St-Démet. Leurs tableaux à l’huile, à l’acrylique ou à l’aquarelle présentent des paysages, des marines, des portraits, des fleurs et autres. Lieu-dit Saint-Demet Chapelle Saint Démet Plozévet

