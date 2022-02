Exposition de peintures Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Exposition de peintures Pierrelatte, 30 avril 2022, Pierrelatte. Exposition de peintures Salle M. Plasaules Hôtel de ville 2bis avenue Jean Perrin Pierrelatte

2022-04-30 – 2022-05-07 Salle M. Plasaules Hôtel de ville 2bis avenue Jean Perrin

Pierrelatte Drôme L’association l’Arc en Ciel vous donne rendez-vous pour venir découvrir la 54ème exposition de peinture avec des peintures à l’huile, acryliques et pastels. Magnifique exposition aux mille couleurs dans laquelle tous les thèmes sont exposés. contact@drome-sud-provence.com +33 4 75 04 07 98 http://www.drome-sud-provence.com/ Salle M. Plasaules Hôtel de ville 2bis avenue Jean Perrin Pierrelatte

dernière mise à jour : 2021-12-17 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Pierrelatte Adresse Salle M. Plasaules Hôtel de ville 2bis avenue Jean Perrin Ville Pierrelatte lieuville Salle M. Plasaules Hôtel de ville 2bis avenue Jean Perrin Pierrelatte Departement Drôme

Pierrelatte Pierrelatte Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrelatte/

Exposition de peintures Pierrelatte 2022-04-30 was last modified: by Exposition de peintures Pierrelatte Pierrelatte 30 avril 2022 Drôme Pierrelatte

Pierrelatte Drôme