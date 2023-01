Exposition de peintures Pascale Seutet Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Exposition de peintures Pascale Seutet Chamonix-Mont-Blanc, 21 février 2023, Chamonix-Mont-Blanc . Exposition de peintures Pascale Seutet 101 rte du village Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Maison de Village d’Argentière 101 rte du village

2023-02-21 – 2023-03-04

Maison de Village d’Argentière 101 rte du village

Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Venez découvrir les silences de Montagnes et de pays lointains.

Les toiles du massif du Mont blanc ont été réalisées à partir de photos que j’ai prises lors d’un survol en hélicoptère afin de capter des cadrages propices à mes peintures. argentiere.mairie@chamonix.fr +33 4 50 54 03 06 Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Maison de Village d'Argentière 101 rte du village Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Maison de Village d'Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Exposition de peintures Pascale Seutet Chamonix-Mont-Blanc 2023-02-21 was last modified: by Exposition de peintures Pascale Seutet Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 21 février 2023 101 rte du village Maison de Village d'Argentière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie