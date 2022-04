Exposition de peintures – Pascal DABERE

Exposition de peintures – Pascal DABERE, 27 juin 2022, . Exposition de peintures – Pascal DABERE

2022-06-27 – 2022-07-03 D’une peinture figurative exaltant la Nature à laquelle il reste indéfectiblement lié, son art évolue vers un travail plus graphique. Pascal DABERE est un créatif, la recherche de la couleur, la pureté, la vivacité et la liberté du trait lui permettent d’exprimer la noblesse des animaux qu’il dessine sur le vif dans la nature : équidés, gallinacés,fauves…

Ses vues de Venise sont libérées d’un carcan trop descriptif pour exalter la quintessence de la Sérénissime.

Église Notre-Dame. Entrée libre.

