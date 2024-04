Exposition de peintures par Yves Martinet Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz, mardi 3 décembre 2024.

Exposition de peintures par Yves Martinet Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Voyage au cœur de l’âme picturale aux Moutiers-en-Retz l’univers vibrant d’Yves Martinet, un artiste passionné.

Yves Martinet, dont la passion pour la peinture à l’huile a pris racine dès l’adolescence, a parcouru un chemin artistique riche et diversifié. Des ateliers de Rouen à ceux de Toulouse, en passant par Perpignan et Saintes, il a affiné sa technique et élargi sa vision créative.

Les oeuvres d’Yves Martinet

Ses thèmes, à la fois semi-figuratifs et abstraits, nous transportent dans un univers où les couleurs dansent et les formes se métamorphosent. Inspiré par le célèbre Wotjek Siudmak, l’artiste explore des territoires proches de l’onirisme, où chaque coup de pinceau résonne comme une émotion silencieuse.

Les toiles de cet artiste font vibrer les sens les couleurs chaudes s’entrechoquent, les teintes froides chantent, et les nuances de gris illuminent des histoires personnelles et culturelles. Sa peinture devient un langage universel, évoquant des souvenirs et des sensations sans recourir aux mots.

Lauréat de plusieurs prix, il expose régulièrement dans des salons d’art à travers le pays. Ses œuvres, présentes dans des collections privées sur tous les continents, sont bien plus qu’une passion elles sont l’essence même de sa vie.

Venez, contemplez, ressentez… et laissez-vous emporter par la magie de l’art.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-03

fin : 2024-12-03

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

