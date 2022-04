EXPOSITION DE PEINTURES PAR YANN QUEMENEUR Les Moutiers-en-Retz, 4 juillet 2022, Les Moutiers-en-Retz.

Yann Quéméneur commence le dessin à trois ans. À l’adolescence il suit des cours aux Beaux-Arts de Nantes et continue par des études d’arts appliqués à l’école Pivaut, toujours à Nantes. Après 9 années, d’abord comme maquettiste-illustrateur puis comme commercial et enfin en tant qu’entrepreneur, il se consacre entièrement à son activité artistique depuis 2003.

Né à Nantes en 1969, son atelier se trouve à Rezé.

Dans son travail la composition est essentielle, elle est le résultat d’années d’observation des grands maitres classiques, de son travail dans l’édition, mais aussi de la masse d’images dont notre monde est porteur. La ligne est également primordiale, elle est fluide, inspirée par les mouvements du tai-chi. Enfin, les couleurs sont influencées par des années de travail avec le monde fascinant de l’imprimerie. Depuis le mois de mars 20028, Yann Quéméneur a trouvé sa propre écriture qu’il vous propose de découvrir.

« Je peins des œuvres à la fois figuratives et résolument modernes. Par un jeu de lignes, se transforme la réalité pour ouvrir des espaces de poésie. C’est une peinture sincère, positive et énergique. En plus de la force et des histoires qu’ils contiennent, mes tableaux sont porteurs d’une forme de contemplation et de bonheur ».

La Bretagne est l’un de ses thèmes favoris en raison de la multitude de ses possibles. À la fois réelle et imaginaire, rude et attendrie par le temps, invitant aux horizons lointains et ports pour les voyageurs. Poétique et rêveuse, la Bretagne est porteuse de thèmes universels.

