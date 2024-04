Exposition de peintures par Viviane Bibaut Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz, samedi 21 septembre 2024.

Exposition de peintures par Viviane Bibaut Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Couleurs et émotions une exposition de Viviane Bibaut, artiste peintre des Moutiers-en-Retz.

Venez plonger dans l’univers vibrant de Viviane Bibaut, une artiste passionnée qui donne vie à la toile. Ses tableaux, imprégnés de lumière et d’émotion, vous transporteront au cœur du Pays de Retz. Laissez-vous envoûter par ses aquarelles délicates, ses huiles expressives et ses acryliques audacieuses.

Les oeuvres de Viviane Bibaut

aquarelles Viviane maîtrise l’art subtil de l’aquarelle. Ses œuvres délicates capturent la lumière et les nuances avec une finesse remarquable.

huiles Ses tableaux à l’huile sont expressifs et riches en textures. Elle joue avec les couleurs et les formes pour créer des paysages et des portraits saisissants.

acryliques Viviane explore également l’acrylique, utilisant des couleurs vives et des gestes audacieux pour exprimer ses émotions et sa vision du monde.

L’exposition se déroule aux Moutiers-en-Retz, où chaque coup de pinceau révèle la beauté de notre région. Venez, admirez, et laissez-vous inspirer par la magie des couleurs !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 15:00:00

fin : 2024-09-21 18:30:00

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

