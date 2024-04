Exposition de peintures par Sylvie Bac Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz, lundi 5 août 2024.

Exposition de peintures par Sylvie Bac Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

« Couleurs en mouvement » l’univers vibrant de Sylvie Bac, se dévoile lors de son exposition aux Moutiers-en-Retz

Venez plonger dans l’univers captivant de Sylvie Bac, une artiste peintre passionnée par la nature et les paysages maritimes.

Les oeuvres de Sylvie Bac

Ses tableaux, réalisés à l’huile sur toile et bois, reflètent la beauté éphémère des marées basses, les nuances du brouillard et la lumière changeante. Avec une cinquantaine d’œuvres exposées, Sylvie nous invite à explorer des horizons poétiques et à ressentir l’âme des côtes bretonnes.

Ne manquez pas cette immersion artistique, où chaque coup de pinceau raconte une histoire de mer et de rêves.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 10:00:00

fin : 2024-08-05 18:00:00

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

