Exposition de peintures par Néribus Benerville-sur-Mer

Calvados

Exposition de peintures par Néribus
2 mai 2022
Rue Émile Lietout Eglise Saint-Christophe
Benerville-sur-Mer

2022-05-02 10:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Benerville-sur-Mer Calvados

Néribus (de son vrai nom Pascal Ramelet) est un artiste peintre bénervillais. Avec le soutien de l'association Culture et Loisirs et de la ville de Bénerville, il propose une exposition-vente de ses œuvres dans la très belle église de Bénerville-sur-Mer. Une trentaine de nouvelles toiles seront ainsi exposées, sur le thème "TRANSFORMATION", "parce que – explique Néribus – chaque seconde qui passe transforme le monde". "Apôtre d'une peinture compartimentaliste, Néribus va du figuratif à l'hyperréalisme en passant par le surréalisme dans un mouvement qui rejoint sa propre vie : ne se définit-il pas comme un nomade?" disait de lui Bertrand Villeret de ConsultingNewsLine.

