EXPOSITION DE PEINTURES PAR NATHALIE CELLE-GUILLARD

8 août 2022

2022-08-08 – 2022-08-08 “Pour moi, les correspondances entre les arts sont un langage magique à déchiffrer. Mon travail trouve sa place dans un lent processus de mûrissement onirique où les opéras dans lesquels j’ai chanté inspirent ma peinture. Ils sont la force motrice activant la symbolique d’éléments figuratifs et engendrent la vie du tableau. L’histoire secrète qui est à l’intérieur du tableau s’impose alors dans un travail lent de glacis et de superpositions de couleurs à l’huile”. Diplôme National Supérieur des Beaux-Arts

Licence d’Arts Plastiques

Boursière de la Casa de Velázquez à Madrid Expositions :

– Paris (Palais de Chaillot pour la sélection du Reader’s Digest)

– Bordeaux (Galerie des Beaux-Arts)

– Saint-Etienne (Galerie « Verney Caron », Galerie « La Serre des Beaux-Arts », Galerie de la Mairie de Saint-Etienne « Les tableaux d’une exposition »

– Bourgoin-Jallieu,

– Lyon (Galerie « L’embarcadère »)

– Lorette Château

– Saint Bonnet-le-château (Festival Galerie de la châtelaine)

– Le Puy en Velay (Galerie M)

