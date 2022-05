Exposition de peintures par Marie Rossetti Bligny-sur-Ouche, 1 mai 2022, Bligny-sur-Ouche.

Passionnée depuis la petite enfance par le dessin, Marie Rossetti entreprend des études d’arts appliqués dès l’age de 15 ans.

Elle obtient son B.T.S. en juin 84, à Olivier de Serre (Paris), et commence son parcours professionnel au mois de juillet, au centre dramatique de Bourgogne de Dijon.

En 85 elle fait un break de 6 mois pour faire une spécialisation en faux bois, faux marbre, à l’école Van Der Kelen de Bruxelles, elle obtient le diplôme et la médaille d’or.Cela fait bientôt 40 ans qu’elle est peintre en décors (théâtre, musée et particulier)

http://www.m-rossetti.fr/

