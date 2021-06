Lignières Lignières Cher, Lignières Exposition de peintures par Lydie Baron Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières

Exposition de peintures par Lydie Baron Lignières, 11 juin 2021-11 juin 2021, Lignières. Exposition de peintures par Lydie Baron 2021-06-11 – 2021-08-31

Lignières Cher Lignières Entre 2 plats ou lors d’une pause boisson, regardez les murs du restaurant s’animer avec les oeuvres de Lydie Baron tout au long de l’été; de la couleur, des songes vous interpelleront! Tout l’été, Lydie Baron, qui a déjà exposé aux Bains-Douches, présente ses nouvelles toiles colorées au restaurant L’Hirondelle. lhirondelle.resto@gmail.com +33 2 48 60 09 21 Tout l’été, Lydie Baron, qui a déjà exposé aux Bains-Douches, présente ses nouvelles toiles colorées au restaurant L’Hirondelle. Entre 2 plats ou lors d’une pause boisson, regardez les murs du restaurant s’animer avec les oeuvres de Lydie Baron tout au long de l’été; de la couleur, des songes vous interpelleront! Lydie Baron

Détails Catégories d’évènement: Cher, Lignières Étiquettes évènement : Autres Lieu Lignières Adresse Ville Lignières lieuville 46.75204#2.17774