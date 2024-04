Exposition de peintures par Linic Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz, dimanche 9 juin 2024.

Entre océan et couleurs, Linic vous invite à plonger dans ses paysages marins lors de son exposition aux Moutiers-en-Retz.

Linica lias Yveline Beliard, artiste pornicaise depuis 5 ans, a élu domicile dans la région nantaise depuis trois décennies. La peinture est ancrée dans sa vie depuis plus de 23 ans.

Une artiste autodidacte

Linic a rapidement choisi de peindre à l’huile, exclusivement au couteau. L’huile pour sa transparence et son onctuosité, le couteau pour la spontanéité du geste et l’énergie qui en découle.

Des oeuvres variées

Ses paysages côtiers sont ses sujets de prédilection. Originaire du Finistère, elle a été baignée dans les lumières, les couleurs et les mouvements de l’océan de la région de Fouesnant (sable blanc et flots turquoise). Depuis son arrivée dans le pays de Retz, sa palette s’est enrichie de couleurs plus chaudes sable roux, pêcheries et couleur jade de la mer. Linic a également capturé la beauté de Nantes, du Lac de Grand-Lieu, et bien d’autres sources d’inspiration.

L’exposition de Linic est un voyage artistique à travers les paysages marins, où la lumière et les émotions se mêlent harmonieusement

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 14:30:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

