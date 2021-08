Lignières Lignières Cher, Lignières Exposition de peintures par Jean-Luc Champagne: “Envol du savoir” Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Exposition de peintures par Jean-Luc Champagne: "Envol du savoir" Lignières, 8 septembre 2021, Lignières. Exposition de peintures par Jean-Luc Champagne: "Envol du savoir" 2021-09-08 14:30:00 – 2021-10-09 18:00:00

Lignières Cher Lignières Depuis 3 ans, date de sa dernière exposition dans nos murs, Jean-Luc Champagne livre un panel éclectique allant de l’actualité sanitaire à l’imposition numérique, en passant par les rues de sa ville. Ses toiles sont empreintes de spiritualité et racontent une histoire. A vous de les contempler, de les interpréter ! Jean-Luc Champagne, ligniérois, présente de nouvelles toiles au public, toujours à l’huile sur un support en lin qui donnent un rendu dans les tons violine, bleu et invitent à déchiffrer quelques messages de notre monde. accueil@lignieresenberry-tourisme.fr +33 2 48 60 20 41 http://www.lignieresenberry-tourisme.fr/ Depuis 3 ans, date de sa dernière exposition dans nos murs, Jean-Luc Champagne livre un panel éclectique allant de l’actualité sanitaire à l’imposition numérique, en passant par les rues de sa ville. Ses toiles sont empreintes de spiritualité et racontent une histoire. A vous de les contempler, de les interpréter ! office de tourisme de Lignières dernière mise à jour : 2021-08-12 par OT LIGNIERES

