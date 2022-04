EXPOSITION DE PEINTURES PAR JAMES CRAWLEY, 13 juin 2022, .

EXPOSITION DE PEINTURES PAR JAMES CRAWLEY

2022-06-13 – 2022-06-13

Après avoir exercé différents métiers, James Crawley, originaire d’Angleterre, arrive en France en 2002 et réside aux Moutiers en Retz.

Il peint et dessine depuis 2007, surtout à l’aquarelle traditionnelle, utilisant seulement une palette de 4 ou 5 couleurs. Ses sujets représentent la mer et les bateaux du littoral du Pays de Retz et d’autres régions en France, ou même Venise – un sujet favori.

Pour ses dessins, il aborde les portraits de personnes et les animaux (chevaux, chiens…) au pastel, crayon sépia et crayon graphite soluble.

Il a exposé et vendu au Grand Palais à Paris en décembre 2012 et 2013.

En 2014, il a participé au 35e Salon International Artistique de Haute-Loire au Puy en Velay et au 2ème Salon Européen de Cantanhede, Portugal.

En juin 2015, il a participé au Salon International de Bruges où le prix Paysage de Marine lui a été décerné. En octobre 2015 il a participé au Salon International d’Innsbruck.

Retrouvez ces oeuvres sur son site internet, www.jamescrawley.fr.

