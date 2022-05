EXPOSITION DE PEINTURES PAR JACQUELINE ROUSSEAU, 10 octobre 2022, .

EXPOSITION DE PEINTURES PAR JACQUELINE ROUSSEAU

2022-10-10 – 2022-10-10

J’ai commencé à peindre, à l’huile, en autodidacte, un peu avant les années 2000. Un peu plus tard, je suis revenue en Loire Atlantique, c’était un retour aux sources… À ce moment-là, j’ai voulu améliorer mes compétences, en participant à des ateliers et j’ai appris certaines bases importantes qui me manquaient. La nature qui m’entoure est toujours une extase et merveilleuse source d’inspiration. Notre belle région m’apporte beaucoup de satisfactions. Je ressens sa puissance et sa force de vie, et la peinture à l’huile me permet de travailler ses superbes couleurs et ses contrastes. Depuis environ deux ans, j’ai découvert le pastel sec, et une autre façon d’exprimer la nature……Les pastels permettent, de montrer la sensibilité, la douceur, la tendresse et la délicatesse, de chaque arbre, chaque brin d’herbe…. Et toujours présente : L’EAU …… et la Végétation l’EAU, qui est la source de vie de tout ce qui est sur terre.

Exposition de peintures.

