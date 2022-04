EXPOSITION DE PEINTURES PAR ISABELLE DE SOUSA Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Les Moutiers-en-Retz Isabelle Jeanne est psychothérapeute-sophrologue et utilise quotidiennement l’art thérapie et les mandalas. Depuis des années, la peinture est devenue son quotidien. Elle exprime pour Jeanne : l’amour, la famille, la liberté, les états d’âmes. Les instants de vie avec leurs palettes d’émotions sont pour elle comme pour les océans. Tour à tour calmes et paisibles ou déchaînés et en colère, ils influencent quotidiennement sa créativité. Les émotions explosent avec ses vagues en clapotis ou tempétueuses. La famille est symbolisée par ses maisons rassemblées les unes contre les autres. Rondes et lumineuses, « les couleurs de Jeanne » vous portent et vous emportent.

