Exposition de peintures par Hortense Haupais et Géraldine Leclerc Villers-sur-Mer, 21 avril 2022, Villers-sur-Mer.

Exposition de peintures par Hortense Haupais et Géraldine Leclerc Le Villare – Espace associatif et culturel 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer

2022-04-21 10:00:00 – 2022-04-26 12:00:00 Le Villare – Espace associatif et culturel 26 Rue du Général de Gaulle

Villers-sur-Mer Calvados

Géraldine Leclerc : Depuis toute petite j’ai aimé peindre, c’est avant tout l’odeur, la texture de la peinture qui m’a plu. La peinture a donc pour moi toujours été synonyme deliberté, de joie. La possibilité de bouger son corps et de s’amuser avec les couleurs. Le dessin n’est pas ce qui m’a attirée, c’est l’émergence d’une forme, un paysage par la cumulation des couleurs. Les dessins enfantins me plaisent et certaines de mes toiles rappellent cet univers enfantin qui me plonge dans un univers de liberté. C’est l’énergie dégagée par les couleurs qui me fait peindre. Cet amour de la couleur je le retrouve

dans la nature. C’est pourquoi, je peins surtout des paysages, de la végétation. Mais comme tous les artistes je crois, je change sans arrêt de style, je cherche toujours quelque chose de nouveau.

Hortense Haupais : Je suis artiste, ébéniste, restauratrice de mobiliers anciens et ancienne guide conférencière. Mes réalisations artistiques représentent des intérieurs comme autant de fenêtres sur des ailleurs imaginaires. Les vues picturales au travers d’une fenêtre, les perspectives sur la nature sont nombreuses. De la fenêtre surgit l’irruption de l’air et de la lumière dans l’espace intérieur. L’espace épuré, permets aux objets inanimés d’évoquer des sentiments humains. La composition repose sur des formes géométriques grandes et simples à bases d’éléments architecturaux mettant en valeur les

verticales, horizontales et diagonales. Ces toiles incarnent le rêve, la mélancolie, la lumière, l’attente.

Ces compositions proposent un constant va et vient entre l’extérieur et l’intérieur, entre un espace sans limites et l’espace intérieur intimiste.

+33 2 31 14 51 65 https://www.space-villers.fr/

