Exposition de peintures par Ghyslaine Sourcis Villerville, 30 octobre 2021, Villerville.

Exposition de peintures par Ghyslaine Sourcis Salle des mariages de la mairie 40 Rue du Général Leclerc Villerville

2021-10-30 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-05 18:00:00 18:00:00 Salle des mariages de la mairie 40 Rue du Général Leclerc

Villerville Calvados

Ghyslaine Sourcis aime jouer avec le graphisme, la peinture, l’encre ou encore les collages et s’applique à renouveler constamment son champ d’expérience. Après nous avoir permis de découvrir le Vietnam sous un angle inhabituel lors de sa précédente exposition, l’artiste récidive en nous invitant à son exposition au parfum d’Asie une fois encore. Que ce soit au pastel, à l’acrylique à l’huile ou mix média, le style parfois épuré, graphique ou plus classique séduit par son caractère original et créatif. Nul doute qu’il y en a pour tous les goûts.

Ouvert tous les jours.

Ghyslaine Sourcis aime jouer avec le graphisme, la peinture, l’encre ou encore les collages et s’applique à renouveler constamment son champ d’expérience. Après nous avoir permis de découvrir le Vietnam sous un angle inhabituel lors de sa précédente…

+33 2 31 14 40 00

Ghyslaine Sourcis aime jouer avec le graphisme, la peinture, l’encre ou encore les collages et s’applique à renouveler constamment son champ d’expérience. Après nous avoir permis de découvrir le Vietnam sous un angle inhabituel lors de sa précédente exposition, l’artiste récidive en nous invitant à son exposition au parfum d’Asie une fois encore. Que ce soit au pastel, à l’acrylique à l’huile ou mix média, le style parfois épuré, graphique ou plus classique séduit par son caractère original et créatif. Nul doute qu’il y en a pour tous les goûts.

Ouvert tous les jours.

Salle des mariages de la mairie 40 Rue du Général Leclerc Villerville

dernière mise à jour : 2021-10-23 par