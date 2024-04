Exposition de peintures par Géraldine Calaci Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz, mardi 30 juillet 2024.

Exposition de peintures par Géraldine Calaci Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Plongez dans un univers vibrant et coloré de Géraldine Calaci, artiste peintre, lors de son exposition aux Moutiers-en-Retz

Héritière d’une famille d’artistes, elle puise son inspiration dans les instants de grâce du quotidien, l’amour de la nature et de la mer, la maternité, la famille et l’amour.

Un univers unique et une artiste passionnée

Ses toiles, au graphisme stylisé et coloré, vous transporteront dans un monde où les rêves et la nostalgie se rencontrent. Des contrastes joyeux aux camaïeux doux, chaque peinture est une invitation à la contemplation et à l’évasion. Laissez-vous envoûter par la finesse des détails et la profondeur des émotions qui se dégagent de chaque oeuvre. Découvrez également ses portraits de famille personnalisés, de véritables témoignages d’amour et d’affection.

Une exposition à ne pas manquer pour tous les amoureux de l’art et de la beauté !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 09:00:00

fin : 2024-07-30 19:30:00

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

