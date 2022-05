EXPOSITION DE PEINTURES PAR EVELYNE ROUSSEL, 6 juin 2022, .

EXPOSITION DE PEINTURES PAR EVELYNE ROUSSEL

2022-06-06 – 2022-06-06

La carrière artistique d’Evelyne Roussel a débuté avec la peinture sur verre façon vitrail. J’aimais beaucoup le côté transparent et lumineux, les jeux de lumière et la possibilité d’intégrer mes créations comme des éléments de décoration à part entière ». Mais il y a une petite dizaine d’années l’artiste originaire de Roanne a voulu élargir son horizon. C’est ainsi que Rev, sa signature d’artiste, s’est tournée vers la peinture. A ses débuts, elle privilégie les représentations d’animaux. Une faune sauvage qui prend vie sous ses pinceaux et se pare de couleurs vives, l’une des marques de fabrique de Rev, tout comme l’intensité des regards. Il est vrai que j’apporte un soin particulier à travailler les regards et les couleurs, mais aussi les effets de transparence ». Le résultat est bluffant et se retrouve désormais dans ses portraits humains, une corde de plus à l’arc de cette artiste qui s’épanouit aussi dans la réalisation de paysages ou de peintures marines du plus bel effet, avec toujours cette force et cette douceur qui se mêlent harmonieusement. Du 6 au 12 juin l’exposition qui lui est consacrée aux Moutiers-en-Retz est l’occasion rêvée de découvrir ce riche univers artistique avec notamment une série de portraits sans frontières et des œuvres marines nouvellement créées. Des thèmes parfaitement en adéquation avec la région et une véritable invitation au voyage au pays de Rev.

