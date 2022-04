EXPOSITION DE PEINTURES PAR ELODIE COUSIN, 26 septembre 2022, .

EXPOSITION DE PEINTURES PAR ELODIE COUSIN

2022-09-26 – 2022-09-26

“Autodidacte, je me suis découvert un intérêt majeur pour la peinture lors de mon premier séjour sur la côte Ouest canadienne.

Inspirée par l’environnement sauvage de la Colombie Britannique, par la spiritualité du lieu empreinte de la Culture et de l’Art des Premières Nations (Natives) et du rapport qu’ils entretiennent avec la nature, les différents voyages effectués en Réserves pour découvrir et apprendre de ces communautés, les rencontres importantes que j’y ai faites, j’ai ainsi ressenti le besoin de m’exprimer et ce fut au travers les pinceaux.

On voit dans la Nature des formes uniques. Les arbres, les grands espaces, la mer sont une source d’inspiration en perpétuel renouvellement. Je souhaite que ma peinture touche, au travers de ceux qui la regardent, quelque chose de secret auquel ils tiennent beaucoup. La musique est également une vraie source d’inspiration, elle complète la peinture qui est silence et m’aide à y mettre du mouvement.

Aujourd’hui de retour en France, en Pays de la Loire où je vis, je souhaite faire partager mes créations et continuer à voyager à travers les paysages sauvages qu’offre la Côte Atlantique”.

