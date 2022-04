EXPOSITION DE PEINTURES PAR EDOUARD GAUTREAU, 27 juin 2022, .

EXPOSITION DE PEINTURES PAR EDOUARD GAUTREAU

2022-06-27 – 2022-06-27

“Mon parcours artistique ne date pas d’hier en effet après avoir suivi des études à l’école Brassard de Tours et obtenu mon diplôme de concepteur en arts graphiques, j’ai exercé la profession d’illustrateur dans diverses agences de publicité, puis à mon compte. Enfin l’heure de la retraite ayant sonné, le besoin d’exercer à nouveau cette passion artistique s’est fait sentir, je me suis donc remis à peindre. De quelques toiles de temps en temps j’ai pu produire plus de tableaux pour pouvoir montrer mon travail.

Ayant exposé à Geneston et deux fois aux Moutiers je désire renouveler cette expérience avec environ une vingtaine de tableaux Je proposerai plusieurs toiles sur les Moutiers que je connais très bien car je fréquente depuis trente ans cette charmante station balnéaire. Pour la majeur partie des œuvres exposées, le thème de la mer prédomine : mes origines belliloise y sont sans doute pour quelque chose),la lumière est avant tout source d’inspiration pour moi et les années de travail d’illustrations publicitaires ont influencé ma manière de peindre.”



Exposition de peintures par Edouard GAUTREAU.

“Mon parcours artistique ne date pas d’hier en effet après avoir suivi des études à l’école Brassard de Tours et obtenu mon diplôme de concepteur en arts graphiques, j’ai exercé la profession d’illustrateur dans diverses agences de publicité, puis à mon compte. Enfin l’heure de la retraite ayant sonné, le besoin d’exercer à nouveau cette passion artistique s’est fait sentir, je me suis donc remis à peindre. De quelques toiles de temps en temps j’ai pu produire plus de tableaux pour pouvoir montrer mon travail.

Ayant exposé à Geneston et deux fois aux Moutiers je désire renouveler cette expérience avec environ une vingtaine de tableaux Je proposerai plusieurs toiles sur les Moutiers que je connais très bien car je fréquente depuis trente ans cette charmante station balnéaire. Pour la majeur partie des œuvres exposées, le thème de la mer prédomine : mes origines belliloise y sont sans doute pour quelque chose),la lumière est avant tout source d’inspiration pour moi et les années de travail d’illustrations publicitaires ont influencé ma manière de peindre.”



dernière mise à jour : 2022-04-22 par