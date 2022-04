Exposition de peintures par Annick Martot et Patricia Joignant Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

Exposition de peintures par Annick Martot et Patricia Joignant Villers-sur-Mer, 9 juin 2022, Villers-sur-Mer. Exposition de peintures par Annick Martot et Patricia Joignant Le Villare – Centre associatif et culturel 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer

2022-06-09 10:00:00 – 2022-06-21 12:00:00 Le Villare – Centre associatif et culturel 26 Rue du Général de Gaulle

Annick Martot : "Je peins depuis l'enfance en peinture à l'huile, instinctivement, et petit à petit avec passion en autodidacte.En parallèle avec mon activité professionnelle j'ai pris des cours à l'Ecole des Beaux-Arts de Rouen. Par la suite j'ai suivi les cours collectifs de Muriel Soriano et Bruno Caillé." Patricia Joignant : "Autodidacte, j'ai, très jeune, aimé dessiner. J'ai continué adulte avec le désir d'approfondir mes sensibilités. Perfectionner mes techniques en y alliant la couleur, c'est ce que m'ont permis les cours à la MJC de Pont-l'Evêque avec Bruno Caillé. Ce qui m'intéresse c'est de libérer l'énergie créatrice en moi et donner vie aux différents sujets que j'aborde, toujours en étant en recherche de la diversité dans mes créations, tant dans les couleurs, les matières, les sujets abordés. Cela dans un objectif de partage, d'offrir des portes ouvertes sur des voyages tant intérieurs qu'extérieurs des ressentis de l'autre avec et à travers ma peinture." Ouvert du mardi au samedi et exceptionnellement le dimanche 19 juin.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-sur-Mer Autres Lieu Villers-sur-Mer Adresse Le Villare - Centre associatif et culturel 26 Rue du Général de Gaulle Ville Villers-sur-Mer lieuville Le Villare - Centre associatif et culturel 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Departement Calvados

Villers-sur-Mer Calvados